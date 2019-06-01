Коронавирус

Вести.RuВести.RuApple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок. Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомленные источники.
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Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 22:22

Apple может отложить выпуск своих первых iPhone 5G из-за пандемии коронавируса, которая угрожает глобальному спросу

Эхо Москвы02:33

СМИ узнали о планах Apple отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

РБК02:23

Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Вести.Ru02:49

Apple может отложить выпуск новых iPhone из-за коронавируса

Мойка78вчера в 21:01

СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:25

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 18:02
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Политика

Выходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 02:13
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая предполагает, что переболела коронавирусом

Paparazzi.ru вчера в 17:16
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

России удаётся сдерживать массовое распространение коронавируса, но полностью заблокировать его проникновение в страну невозможно.
Крым 24 вчера в 13:56
Авто

Polestar запустил производство электрокара Polestar 2

Компания Polestar, принадлежащая Volvo и Geely, объявила о старте серийной сборки электрического авто с индексом 2 на предприятии в Китае.
Тарантас Ньюс 24 марта в 12:26
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 26 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник

Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Движок вчера в 04:37
Общество

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю

В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Росбалт 02:06
Шоу-бизнес

«Задолбал ты меня»: Лариса Гузеева вспомнила про Гарика Харламова

Территория новостей 03:10
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Общество

Mail.ru Group анонсировала программу поддержки бизнеса

Mail.ru Group предоставит бонусы в своих сервисах для малых и средних предпринимателей (МСП), чтобы поддержать бизнес во время распространения коронавируса, указано в обращении компании.
Ведомости 02:46
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

В Томске локализовали крупный пожар на кровле административного здания

Крупный пожар на кровле административного здания в Томске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:09
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 24 марта в 11:53
Технологии

Верещагинка открыла бесплатный доступ к онлайн-библиотекам

В связи с карантином по коронавирусу центральная городская библиотека имени Верещагина открыла читателям бесплатный доступ к нескольким онлайн-библиотекам: "Нон-фикшн", "Библиошкола", "Университетская библиотека онлайн", а также к фондам "ЛитРес" и "Арт-портала".
Официальный сайт Череповца 02:30
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru вчера в 14:08
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru вчера в 05:05
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