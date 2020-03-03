Гаджеты
Газета.RuApple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone
Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters. По условиям соглашения, компания обязуется выплатить по $25 каждому владельцу смартфона старой модели.
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с чего всё началось
Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов, сообщает Reuters.РБКвчера в 18:07
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