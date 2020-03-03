с чего всё началось

Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters. По условиям соглашения, компания обязуется выплатить по $25 каждому владельцу смартфона старой модели.

Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone

Общество Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Общество Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.

Происшествия В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.

Биатлон Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.

Здоровье В Ухане закрыли один из временных госпиталей В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.

Политика Мишустин ввел новое правило для министров С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило, сообщает ИА DEITA.

Происшествия Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.

Здоровье У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.