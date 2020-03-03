с чего всё началось

Apple пойдет на мировое соглашение с владельцами iPhone, которые подали в суд на бренд из-за намеренного замедления производительности старых моделей, сообщает Reuters. Компания согласна выплатить истцам $500 млн из расчета по $25 на каждого обратившегося в суд.

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Единоборства Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест зрителям после победы Боец РФ смешанного стиля Магомед Анкалаев на первой минуте поединка нокаутировал молдавского бойца Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169.

Спорт Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Политика Соглашение подписано. Вопросы остаются США и движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод американских войск из страны.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Общество Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.

Общество Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.