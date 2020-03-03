Гаджеты
Газета.RuApple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Apple пойдет на мировое соглашение с владельцами iPhone, которые подали в суд на бренд из-за намеренного замедления производительности старых моделей, сообщает Reuters. Компания согласна выплатить истцам $500 млн из расчета по $25 на каждого обратившегося в суд.
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с чего всё началось
Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов, сообщает Reuters.РБКвчера в 18:07
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