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Газета.RuГазета.RuApple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Apple пойдет на мировое соглашение с владельцами iPhone, которые подали в суд на бренд из-за намеренного замедления производительности старых моделей, сообщает Reuters. Компания согласна выплатить истцам $500 млн из расчета по $25 на каждого обратившегося в суд.
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с чего всё началось
Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов, сообщает
 Reuters.
РБКвчера в 18:07

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Reuters: Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов

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Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Газета.Ru01:06
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