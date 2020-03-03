с чего всё началось

Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters. По условиям соглашения, компания обязуется выплатить по $25 каждому владельцу смартфона старой модели.

Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Происшествия Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

Энергетика Нефть поднялась выше $53 за баррель Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

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Политика В Раде признались в желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украина не обладает атомной бомбой, которую бы она могла "швырнуть" на Москву, поэтому Киев будет заниматься "реинтеграцией" Донбасса и Крыма информационными способам - запуском телеканала.

Происшествия В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.