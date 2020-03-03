с чего всё началось

Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

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