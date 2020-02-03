Технологии

КомпанияКомпанияApple и Google обяжут предустанавливать российские приложения

ФАС решила расширить список компаний, которые обязаны предустанавливать российские приложения на свои устройства. Помимо производителей гаджетов предустановкой займутся разработчики ОС, пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Apple и Google предложено поработать на удаленке

Коммерсантъвчера в 17:23

ФАС готовит новые требования к Apple и Google. От разработчиков потребуют не только установку российских приложений

URA.Ruвчера в 20:37

ФАС: Предустановку и удаление приложений заложат в закон «О связи»

Российская газета09:02

ФАС предложила обязать Apple разрешить удалять свои приложения с гаджетов

РБК03:55

ФАС решила обязать Apple, Google и Microsoft отвечать за установку российского ПО

Известия05:19

ФАС хочет распространить требование о предустановке российского ПО не только на производителей устройств

Эхо Москвы04:31

«Ъ»: ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удаления программ

ТАСС01:09
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество

Все российские организованные туристы вернулись из Китая

По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
News.ru 10:21
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Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
РИА Новости 10:31
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru 10:02
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Армия и оружие

При обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

По меньшей мере четверо турецких военнослужащих погибли, девять получили ранения в результате обстрела их позиций в провинции Идлиб.
ТАСС 00:13
Экономика

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
ТАСС 08:03
Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.
Взгляд.ру 08:18
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Авто

В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей

Всего за 349 тысяч рублей любой желающий может стать владельцем нового автомобиля, который имеет двигатель на 0,8 литров.
Car.ru 06:34
Политика

Симоньян рассказала, как британцы смотрят выступление Джонсона по RT

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, почему в Великобритании выступление премьер-министра Бориса Джонсона смотрят на RT.
Взгляд.ру 09:59
Наука

У жителей Африки впервые нашли гены неандертальцев

Ученые смогли не просто провести идентификацию генома современных людей с ДНК неандертальцев, но и отличить последовательности, принадлежащие их общим предкам.
Мой Брянск вчера в 11:50
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:41
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва 01 февраля в 14:40
Единоборства

Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
Происшествия

Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу

Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости вчера в 23:54
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Спорт

Свердловская область профинансирует подготовку паратлета Асташова

Двести сорок тысяч рублей будет направлено из бюджета Свердловской области в текущем году на спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве физической культуры и спорта региона.
РИА Новости 09:45
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Энергетика

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
РБК 09:23
Происшествия

Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Газета.Ru 10:21
Общество

Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье

Дочь Джонни Дэппа сотрудничает с Chanel, снимается в кинокартинах и участвует в различных фотосессиях.
ToDay News Ufa 07:15
Общество

Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест".
ТАСС 10:30
Футбол

«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»

Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитано до 31 мая 2022 года.
News.ru 09:35
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Футбол

Ван дер Варт: Фелиш играет не в том клубе и не с тем тренером

Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за € 126 млн, став самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба.
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Общество

S7 с 4 февраля полностью останавливает полеты в Китай и Гонконг

Российская авиакомпания S7 Airlines на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг, сообщает пресс-служба компании.
Авторадио 05:24
Кино

Слух дня: сериал по Resident Evil начнут снимать в июне

Мир фантастики 09:44
Происшествия

В Туле госпитализирован ребёнок, вернувшийся из Китая

Ребёнок, вернувшийся с отдыха на острове Хайнань в Китае, госпитализирован в Туле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону 3 февраля.
REGNUM 08:14
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