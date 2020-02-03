Технологии
КоммерсантъApple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
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с чего всё началось
Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.Коммерсантъвчера в 17:23
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Происшествия
Легковушка влетела в отбойник на КАД, водитель погиб
Автомобилист скончался на месте.
Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Политика
Опрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Финансы
Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря
Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
Политика
МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Технологии
В России создадут новую систему экстренного реагирования
В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.
Армия и оружие
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix
38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
Транспорт
Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановили
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса, сообщает пресс-служба РЖД.
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Общество
Госдума озаботилась убылью населения в Алтайском крае
По данным Росстата, в 2019 году Алтайский край вошел в пятерку регионов с наибольшей убылью населения. Она составила 15,8 тысячи человек.
Футбол
Как «Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
«Спартак» обыграл «Ростов» во встрече Кубка Париматч Премьер со счётом 2:1. Первый тайм закончился без забитых мячей, а во втором победу красно-белым принёс оформивший дубль Резиуан Мирзов.
Гаджеты
Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Здоровье
Малышева рассказала о группах риска по раннему инсульту
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Общество
В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая
Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Здоровье
Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта
Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены.
Экономика
Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса
Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
Шоу-бизнес
Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры
Некоторые пишут, что платье безвкусное и непонятно, почему Кожевникова им так гордится.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о ссорах с матерью
Известный своими многочисленными татуировками сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал, что когда-то серьезно ссорился с матерью и был вынужден съехать из родительской квартиры.