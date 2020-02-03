Технологии

КоммерсантъКоммерсантъApple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
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с чего всё началось

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Apple и Google предложено поработать на удаленке

Коммерсантъвчера в 17:23

«Ъ»: ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удаления программ

ТАСС01:09

«Ъ»: Apple и Google могут обязать отвечать за предустановку российского ПО

Газета.Ru00:08

ФАС готовит новые требования к Apple и Google. От разработчиков потребуют не только установку российских приложений

URA.Ruвчера в 20:37

ФАС готовит требования к Apple и Google по установке и удалению приложений

REGNUM01:50

ФАС предложила обязать Apple разрешить удалять свои приложения с гаджетов

РБК03:55

ФАС хочет распространить требование о предустановке российского ПО не только на производителей устройств

Эхо Москвы04:31
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Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за первое удаление в карьере

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Легковушка влетела в отбойник на КАД, водитель погиб

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Ivbg.ru 04:21
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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Политика

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Газета.Ru 03:58
Общество

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Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
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Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
РБК 03:31
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РИА Новости 03:31
Армия и оружие

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Российская газета 01 февраля в 16:14
Технологии

В России создадут новую систему экстренного реагирования

В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.
РБК 01:42
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
RT на русском 03:30
Футбол

Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

РИА Новости 00:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix

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MOS.news 01 февраля в 20:29
Транспорт

Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановили

Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса, сообщает пресс-служба РЖД.
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Шоу-бизнес

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
Общество

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Как «Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

«Спартак» обыграл «Ростов» во встрече Кубка Париматч Премьер со счётом 2:1. Первый тайм закончился без забитых мячей, а во втором победу красно-белым принёс оформивший дубль Резиуан Мирзов.
RT на русском 01 февраля в 13:52
Гаджеты

Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

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Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
Профиль вчера в 03:08
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар.
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Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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Экономика

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Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
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Здоровье

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Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Medical Note вчера в 08:12
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены.
RT на русском 01 февраля в 17:12
Экономика

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
РБК 00:39
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Некоторые пишут, что платье безвкусное и непонятно, почему Кожевникова им так гордится.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

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Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о ссорах с матерью

Известный своими многочисленными татуировками сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал, что когда-то серьезно ссорился с матерью и был вынужден съехать из родительской квартиры.
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