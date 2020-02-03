Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.

с чего всё началось

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Apple и Google предложено поработать на удаленке

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