Технологии

ТК ЗвездаТК ЗвездаФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
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с чего всё началось

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Apple и Google предложено поработать на удаленке

Коммерсантъвчера в 17:23

ФАС решила обязать Apple, Google и Microsoft отвечать за установку российского ПО

Известия05:19

«Ъ»: Apple и Google могут обязать отвечать за предустановку российского ПО

Газета.Ru00:08

«Ъ»: ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удаления программ

ТАСС01:09

ФАС предложила обязать Apple разрешить удалять свои приложения с гаджетов

РБК03:55

ФАС готовит новые требования к Apple и Google. От разработчиков потребуют не только установку российских приложений

URA.Ruвчера в 20:37

ФАС хочет распространить требование о предустановке российского ПО не только на производителей устройств

Эхо Москвы04:31
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