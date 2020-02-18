Экономика
REGNUMApple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса
Из-за влияния ситуации с коронавирусом американская компания Apple не ожидает выполнения своего прогноза по доходу за квартал, заканчивающийся в марте 2020 года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Apple.
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В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли
Невские Новостивчера в 18:14
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Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Политика
Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Музыка
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Общество
Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды
Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери
Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы в фиолетовый
Ранее девочка имела каре, однако сейчас же ее волосы коротко пострижены. Кроме того, она покрасила светло-русые волосы в фиолетовый цвет.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Происшествия
Сотрудник ГИБДД покончил с собой в служебном кабинете
В служебном кабинете межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области обнаружено тело сотрудника ГИБДД.
Происшествия
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Происшествия
Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме
Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса
Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Происшествия
В Казахстане задержали планировавших теракт экстремистов
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших террористические акты в местах массового скопления людей.
Общество
В России создали прибор для обнаружения поддельного вина
Российские ученые запатентовали прибор, позволяющий проводить экспресс-анализ синтетических красителей в соках и винах, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, подведомственен Росстандарту) Сергей Донченко.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Общество
Сильные морозы в России могут ударить в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, придут ли морозы весной.
Авто
Porsche представил фирменный обвес для нового купе 911
Компания Porsche представила фирменный обвес для нового купе 911 — пакет деталей получил название SportDesign.
Гаджеты
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одно приложение
Компания Microsoft выпустила единое приложение для трёх программ — Word, Excel и PowerPoint.