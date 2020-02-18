Из-за влияния ситуации с коронавирусом американская компания Apple не ожидает выполнения своего прогноза по доходу за квартал, заканчивающийся в марте 2020 года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Apple.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.

ЖКХ Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.

Происшествия Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.

Здоровье Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.

Происшествия В Казахстане задержали планировавших теракт экстремистов Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших террористические акты в местах массового скопления людей.

Общество В России создали прибор для обнаружения поддельного вина Российские ученые запатентовали прибор, позволяющий проводить экспресс-анализ синтетических красителей в соках и винах, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, подведомственен Росстандарту) Сергей Донченко.