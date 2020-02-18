Экономика

REGNUMREGNUMApple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса

Из-за влияния ситуации с коронавирусом американская компания Apple не ожидает выполнения своего прогноза по доходу за квартал, заканчивающийся в марте 2020 года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Apple.
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Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

ТАССвчера в 17:24

Apple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса

REGNUMвчера в 19:25

Apple, ТГК-2, «Роснефть»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли

Невские Новостивчера в 18:14

Apple заявила, что не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 18:31

Коронавирус ударил по Apple

Lenta.ru06:10

Коронавирус лишил Apple надежд выполнить план по выручке в I квартале

Красная веснавчера в 21:04
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Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
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Общество

Мать ударившего учительницу по лицу школьника раскрыла подробности нападения

Lenta.ru 06:41
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В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

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Политика

Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
RT на русском 06:56
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
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Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта

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Общество

Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды

Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Газета.Ru 06:10
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Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

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Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери

Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Ruposters.ru 04:04
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

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Шайба Кучерова принесла победу «Тампе» в игре с «Колорадо»

Газета.Ru 00:40
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы в фиолетовый

Ранее девочка имела каре, однако сейчас же ее волосы коротко пострижены. Кроме того, она покрасила светло-русые волосы в фиолетовый цвет.
RuNews24.ru 16 февраля в 13:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Происшествия

Сотрудник ГИБДД покончил с собой в служебном кабинете

В служебном кабинете межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области обнаружено тело сотрудника ГИБДД.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Вести.Ru 04:22
Происшествия

Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме

Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
РБК 07:01
Происшествия

В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник

РБК 07:03
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса

Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Деловое.ТВ 01:31
Происшествия

В Казахстане задержали планировавших теракт экстремистов

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших террористические акты в местах массового скопления людей.
Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

В России создали прибор для обнаружения поддельного вина

Российские ученые запатентовали прибор, позволяющий проводить экспресс-анализ синтетических красителей в соках и винах, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, подведомственен Росстандарту) Сергей Донченко.
Взгляд.ру 06:57
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В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 13:56
Общество

Сильные морозы в России могут ударить в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, придут ли морозы весной.
iReactor вчера в 00:10
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Porsche представил фирменный обвес для нового купе 911

Компания Porsche представила фирменный обвес для нового купе 911 — пакет деталей получил название SportDesign.
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Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одно приложение

Компания Microsoft выпустила единое приложение для трёх программ — Word, Excel и PowerPoint.
News.ru 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
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