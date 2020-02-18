Экономика
ТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли
Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
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В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли
Невские Новостивчера в 18:14
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам
Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, уточнял ранее Неверов.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.
Армия и оружие
Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о потерях
Штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины рассказал о погибших в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе, которое произошло утром вторника, 18 февраля.
Политика
В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР
В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Происшествия
Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 лет колонии за взяточничество.
Гаджеты
В будущих версиях Android игры можно будет запускать, не дожидаясь полной загрузки
На сей раз сообщается, что будущая версия мобильной операционной системы может получить новую файловую систему — инкрементную.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве
Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой
Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Происшествия
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Футбол
«Зенит» обыграл «Кайрат», Малком забил первый гол за питерцев
«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Кайрат» (3:1). Счёт в самом начале встречи открыл нападающий Малком – для него это первый гол в составе питерцев.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Хоккей
Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных
Российский хоккеист отправил защитника соперников Нэйта Шмидта на скамейку запасных. Видео момента можно посмотреть в Twitter NBC.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
Пристайко сообщил о возможности войны между Россией и Белоруссией
Между Белоруссией и Россией существует угроза войны. Об этом заявил глава МИД Украины Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и прооперирована
Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова, сообщает Sport24.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Российской студентке пригрозили отчислением из-за отказа надевать юбку
Общество