Экономика

ТАССТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
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Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

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Apple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса

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Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
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Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам

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Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
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В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.
Газета Оренбуржье 02:14
Армия и оружие

Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о потерях

Штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины рассказал о погибших в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе, которое произошло утром вторника, 18 февраля.
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В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР

В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 лет колонии за взяточничество.
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В будущих версиях Android игры можно будет запускать, не дожидаясь полной загрузки

На сей раз сообщается, что будущая версия мобильной операционной системы может получить новую файловую систему — инкрементную.
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

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Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

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Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

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Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
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ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

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«Зенит» обыграл «Кайрат», Малком забил первый гол за питерцев

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Кайрат» (3:1). Счёт в самом начале встречи открыл нападающий Малком – для него это первый гол в составе питерцев.
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Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
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Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных

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ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

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Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Пристайко сообщил о возможности войны между Россией и Белоруссией

Между Белоруссией и Россией существует угроза войны. Об этом заявил глава МИД Украины Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt.
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Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
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Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова, сообщает Sport24.
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Российской студентке пригрозили отчислением из-за отказа надевать юбку

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Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию

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Владимир Путин приедет в Петербург почтить память Анатолия Собчака

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