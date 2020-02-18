Экономика

ТАССТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
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Коронавирус ударил по Apple

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Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

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В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Откровенное интервью тренера и мужа олимпийской чемпионки Даниэля Кузьмина — о травле Логинова, ошибках Мироновой и норвежских астматиках Даниэль Кузьмин Родился 21 февраля 1978 года в Петропавловске-Камчатском.
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Минфин РФ не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для алмазов.
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Сегодня ФК «Ростов» сразится с норвежским «Мольде»

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Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.
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Стал известен график работы Даниила Квята на тестах в Барселоне

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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
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Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

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Компании в России стали чаще закрываться

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Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
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Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию

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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

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Финансы

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости вчера в 06:40
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