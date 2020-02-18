Экономика
ТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли
Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
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В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли
Невские Новости17 февраля в 18:14
Apple заявила, что не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса
ПРАЙМ17 февраля в 18:31
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