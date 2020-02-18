Общество
ТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли
Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
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В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли
Невские Новостивчера в 18:14
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Хомчак заявил, что режим тишины с 10 утра запросила ЛНР.
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Сильные морозы в России могут ударить в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, придут ли морозы весной.
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Футбол
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В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
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В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
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ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
ФСБ пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Армия и оружие
В Евросоюзе обеспокоены в связи с обострением ситуации в Донбассе
Евросоюз обеспокоен в связи с обострением ситуации в Донбассе и призывает не допустить дальнейшей эскалации конфликта, следует из заявления официального представителя Европейской внешнеполитической службы.
Происшествия
Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.
Технологии
В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Происшествия
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль. Есть жертвы
Взрыв произошёл в районе Баб-Мусалля сирийской столицы. Есть информация, что взорвался заминированный автомобиль.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
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Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Футбол
Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»
Биатлон
Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я
Культура