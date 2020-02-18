Общество

ТАССТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эхономика: Apple сообщила о падении прибыли из-за коронавируса

Эхо Москвы05:34

Apple, ТГК-2, «Роснефть»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

ТАССвчера в 17:24

Apple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса

REGNUMвчера в 19:25

Apple заявила, что не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 18:31

В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли

Невские Новостивчера в 18:14

Больше коронавируса, меньше iPhone. Из-за эпидемии в Китае Apple готовится потерять сотрудников и выручку

Фонтанка.Ру00:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 17:48, Ашберн
Происшествия

Мантуров подтвердил успешную посадку самолета во Внуково

Известия 15:28
Шоу-бизнес

Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой

Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
КМВ Новости 07:19
Политика

В Конституционном суде отреагировали на заявление судьи про СССР

Конституционный суд (КС) отреагировал на заявление судьи Константина Арановского о том, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей СССР.
Lenta.ru вчера в 09:42
Армия и оружие

ПНС Ливии объявило о приостановке переговоров по военным вопросам

REGNUM 16:43
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Политика

В Конституции могут закрепить право президента на роспуск Госдумы

Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы, — цитирует сопредседателя рабочей группы «Интерфакс».
News.ru 09:11
Общество

Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

«В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
Коммерсантъ 03:07
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom 12:10
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Калашников»

МИР 24 15:50
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Игры

27 февраля Larian Studios покажет геймплей Baldur’s Gate III

Актуальные Новости 13:34
Общество

Карантинный период для эвакуированных из Китая в Тюмень завершен

Карантинный период для россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен, первые 62 человека оттуда отправляются в аэропорт.
ТАСС 17:26
Армия и оружие

В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

RT на русском 15:53
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака

Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Вечерняя Москва 09:17
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
РБК 16:00
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США

Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
ТАСС 13:32
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС 16:45
Общество

В РФ расширили список профессий для упрощенного получения гражданства

Минтруд РФ почти в два раза увеличил список профессий для упрощенного получения гражданства.
Национальная служба новостей 16:58
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Политика

В Минэнерго РФ рассказали о будущем «Северного потока-2»

Газопровод "Северный поток-2" будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, утверждает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на пресс-конференции в Берлине.
Московский Комсомолец 09:36
Политика

Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе

Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.
Rambler News Service 00:57
Киберспорт

Dendi об открытых квалификациях: «Я был уверен, что пройдем. В этом даже никаких сомнений не было»

Капитан B8 Даниил 'Dendi' Ишутин дал интервью Виталию 'v1lat' Волочаю, в котором рассказал о поражении в открытых квалификациях.
Dota2.ru 17:30
Армия и оружие

ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны проявлять максимальную сдержанность и выполнять взятые на себя обязательства.
ТАСС 15:59
Общество

Подруге Павленского предъявлено обвинение

Газета.Ru 13:00
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об обострении ситуации в Донбассе

Дождь 07:25
Кино

В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»

Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
HotGeo 15 февраля в 10:58
Политика

Собчак был очень самонадеянным – Кудрин

Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.
ПРАЙМ 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное