Общество
ТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли
Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
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В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли
Невские Новостивчера в 18:14
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Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой
Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
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Конституционный суд (КС) отреагировал на заявление судьи Константина Арановского о том, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей СССР.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Политика
В Конституции могут закрепить право президента на роспуск Госдумы
Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы, — цитирует сопредседателя рабочей группы «Интерфакс».
Общество
Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке
«В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Игры
27 февраля Larian Studios покажет геймплей Baldur’s Gate III
Общество
Карантинный период для эвакуированных из Китая в Тюмень завершен
Карантинный период для россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен, первые 62 человека оттуда отправляются в аэропорт.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака
Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США
Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Общество
В РФ расширили список профессий для упрощенного получения гражданства
Минтруд РФ почти в два раза увеличил список профессий для упрощенного получения гражданства.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Политика
В Минэнерго РФ рассказали о будущем «Северного потока-2»
Газопровод "Северный поток-2" будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, утверждает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на пресс-конференции в Берлине.
Политика
Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе
Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.
Киберспорт
Dendi об открытых квалификациях: «Я был уверен, что пройдем. В этом даже никаких сомнений не было»
Капитан B8 Даниил 'Dendi' Ишутин дал интервью Виталию 'v1lat' Волочаю, в котором рассказал о поражении в открытых квалификациях.
Армия и оружие
ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны проявлять максимальную сдержанность и выполнять взятые на себя обязательства.
Общество
Подруге Павленского предъявлено обвинение
Кино
В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Политика
Собчак был очень самонадеянным – Кудрин
Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.