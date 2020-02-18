Экономика

ТАССТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
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Эхономика: Apple сообщила о падении прибыли из-за коронавируса

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РБК01:00

Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

ТАССвчера в 17:24

Из-за коронавируса Apple недосчитается выручки в I квартале

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Apple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса

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Невские Новостивчера в 18:14

Что случилось этой ночью: вторник, 18 февраля

Интерфаксвчера в 23:30
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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 16 февраля в 03:37
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США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
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Военные ЛНР начали наступление в Донбассе

Новости / Военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
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Экономика

В РФ может возникнуть дефицит одежды и обуви из-за карантина в Китае

Продавцы одежды и обуви в России могут испытать дефицит товаров при поставках из Китая в случае продления карантина из-за эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:26
Экономика

Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Ведомости 06:59
Армия и оружие

Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Горком вчера в 23:30
Технологии

В России снизилась цена игровых консолей Xbox One

В магазинах по продаже электроники в России снизилась цена игровых консолей Xbox One в связи с акцией, которая продлится до 4 марта 2020 года.
Актуальные Новости 09:04
Общество

Силуанов пообещал начислять пособия с 1 января, а не с даты обращения

Полную выплату пособий гражданам России пообещал министр финансов Антон Силуанов 18 февраля в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.
Красная весна 13:11
Кино

Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Названы самые ожидаемые фильмы этого года.
Live24 11:05
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости 13:32
Культура

Композитор Геннадий Гладков отмечает 85-летие

Композитор Геннадий Гладков отмечает сегодня 85-летие.
Радио Маяк 00:42
Общество

Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации.
РБК 06:08
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Газета.Ru 13:54
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Здоровье

В 31 субъекте РФ превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 31 субъекте России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС вчера в 20:30
Политика

Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии

Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.
ТАСС 12:18
Здоровье

Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 03:52
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на 10 дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
RT на русском 14:38
Происшествия

Приступ Дмитрия Диброва попал на видео

Российская газета 11:45
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Шоу-бизнес

Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry

После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Srnsk 12:26
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom 12:10
Общество

Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Вести.Ru 14:10
Политика

Сивохо представит новый план Зеленского по примирению с Донбассом

Презентация новой структуры состоится 19 февраля, сообщило информагентство "Интерфакс-Украина" 15 февраля "Приходите на презентацию, все расскажем, на все вопросы ответим", — сказал Сивохо.
Украина.ру 16 февраля в 01:31
Политика

В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов

Константинов отметил, что подсчет ущерба коснется нескольких основных периодов, это нахождение Крыма в составе Украины после развала СССР (слабое финансирование полуострова и падение уровня экономического развития Крыма), а также современный период Крыма в составе России с 2014 года.
РИА Новости 09:59
Политика

Владимир Путин ответит на 20 вопросов ТАСС

В соцсетях и на YouTube опубликованы фрагменты интервью Президента России в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Сельская новь (Aксубаевский район) 09:43
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