Экономика

ТАССТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
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