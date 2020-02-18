Экономика

ТАССТАССApple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

ТАССвчера в 17:24

Что случилось этой ночью: вторник, 18 февраля

Интерфаксвчера в 23:30

Apple понизила прогноз своей квартальной прибыли из-за коронавируса

REGNUMвчера в 19:25

Apple, ТГК-2, «Роснефть»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Из-за коронавируса Apple недосчитается выручки в I квартале

Росбалтвчера в 20:59

В связи с коронавирусом компания Apple не достигнет намеченной квартальной прибыли

Невские Новостивчера в 18:14

Apple заявила, что не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Космос

Россия разработает новые космические корабли

Sibnet Новости 15 февраля в 09:34
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Piter.tv вчера в 00:03
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru 10:29
Авто

Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
AutoNews вчера в 07:49
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии

Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.
ТАСС 12:18
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 13:15
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Армия и оружие

В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР

В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Известия 03:50
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Гаджеты

Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета 04:06
Культура

Димаш Кудайберген не хочет участвовать в Евровидении

Певец Димаш Кудайберген заявил, что не горит желанием участвовать в конкурсе "Евровидение", да и в любых других конкурсах.
Ревизор.ру 10:04
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Гаджеты

Qualcomm анонсировала 5G-модем нового поколения – Snapdragon X60

MobiDevices 08:51
Политика

Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Lenta.ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес

60-летний Дмитрий Дибров перенес инсульт

Вокруг ТВ 11:19
Спорт

Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Российская газета 12:51
Общество

Apple заявила об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса

В связи с ситуацией с распространением коронавируса поставки iPhone будут временно ограничены, сообщается на сайте Apple.
DP.RU 02:13
Биатлон

Вирер выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонке

МК-Спорт 09:48
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Здоровье

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН 00:51
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Культура

Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»

Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Культуромания вчера в 14:46
Игры

Тестирование Men of War II начнётся в конце марта — показан дебютный трейлер

1С совместно с Best Way объявили, что тестирование Men of War II: Arena начнётся 31 марта.
Игромания.ру 10:47
Хоккей

Канадский хоккеист переехал в Россию и начал пить от депрессии

Хоккеист из Канады Брэндон Сагдэн вспомнил о своей жизни в России.
Телеканал 360° 12:21
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное