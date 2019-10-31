Гаджеты
РБКApple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.РБК00:40
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Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Происшествия
Пожарная машина столкнулась с автобусом в Томске
Сегодня, около 14 часов 16 минут пожарная машина столкнулась с автобусом на пересечении улиц Мира и 79 Гвардейской Дивизии.
Tomsk.Ru вчера в 04:15
Происшествия
ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой» под Липецком
В Липецком районе на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего мужчины и «Оки» с 32-летней женщиной за рулем.
Липецкое время 03:21
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России
Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 03:51
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия вчера в 10:53
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости вчера в 18:59
Единоборства
Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России
VSE42.RU вчера в 02:37
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Общество
Специалист объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская отметила, что с учетом того, что за последних три года численность лиц старше 60 лет выросла почти на 1,5 млн человек, то можно ожидать и роста абсолютного значения числа заболевших.
RuNews24.ru 00:58
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости вчера в 12:28
Политика
Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Известия вчера в 16:01
Общество
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета 02:00
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Российская газета 00:58
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
ИА Новороссия вчера в 01:32
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК вчера в 13:16
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Космос
Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ 29 октября в 14:52
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК вчера в 14:01
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб скоро завершит карьеру бойца
Аргументы недели 02:31
Экономика
Сбербанк и Mail.ru в ноябре подпишут соглашение по СП на базе Delivery Club и «Ситимобил»
Сбербанк и Mail.ru Group планируют в ноябре 2019 года заключить обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия (СП) на базе Delivery Club и "Ситимобил" в сфере еды и транспорта.
ТАСС 03:02
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Навки и Пескова выиграла турнир по фигурному катанию
Дочь известной российской фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выиграла турнир по фигурному катанию.
Газета.Ru 03:34
Происшествия
В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
АиФ-Верхняя Волга 29 октября в 08:46
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58