с чего всё началось

Происшествия Пожарная машина столкнулась с автобусом в Томске Сегодня, около 14 часов 16 минут пожарная машина столкнулась с автобусом на пересечении улиц Мира и 79 Гвардейской Дивизии.

Происшествия ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой» под Липецком В Липецком районе на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего мужчины и «Оки» с 32-летней женщиной за рулем.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Политика Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Политика В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Общество Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.

Общество Специалист объяснила рост смертности от онкологии в России Лебединская отметила, что с учетом того, что за последних три года численность лиц старше 60 лет выросла почти на 1,5 млн человек, то можно ожидать и роста абсолютного значения числа заболевших.

Гаджеты Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.

Политика Богдан рассказал об усталости Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Армия и оружие Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.

Политика В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2» Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.

Космос Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Экономика Сбербанк и Mail.ru в ноябре подпишут соглашение по СП на базе Delivery Club и «Ситимобил» Сбербанк и Mail.ru Group планируют в ноябре 2019 года заключить обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия (СП) на базе Delivery Club и "Ситимобил" в сфере еды и транспорта.

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Навки и Пескова выиграла турнир по фигурному катанию Дочь известной российской фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выиграла турнир по фигурному катанию.

Экономика Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.