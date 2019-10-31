Гаджеты
РБКApple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Армия и оружие
Турция передаст России 18 пленных сирийских военных
Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Газета.Ru 09:46
Политика
Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете
Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Политика
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
Комсомольская правда 09:05
Футбол
Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о престижности Кубка России по футболу.
RT на русском 07:14
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
РБК вчера в 14:04
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Футбол
«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»
Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Матч ТВ 02:10
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
REGNUM 08:50
Экономика
В Минпромторге ответили на сообщения о риске дефицита духов
Ранее «Известия» со ссылкой на источники и ассоциацию «Русбренд» сообщила, что в российских магазинах ассортимент духов может сократиться из-за новых правил маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенных Минпромторгом.
РБК 06:01
Футбол
«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.
Советский спорт 03:50
Единоборства
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева
Советский спорт 09:00
Политика
Китай сомневается в возможности долгосрочной торговой сделки с Трампом
Ранее в октябре в Вашингтоне прошли торговые переговоры между США и Китаем, по итогам которых президент США Дональд Трамп заявил об "очень существенной первой фазе сделки".
Вести.Финанс 08:54
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Хоккей
Овечкин забил в НХЛ уже 669 шайб
Все про Спорт ру вчера в 00:21
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Политика
Захарова ответила на отказ Болгарии предоставить визу военному атташе
Напомним, ранее Россия получила официальное уведомление от Болгарии об отказе в предоставлении визы работнику, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве России в Софии, передает ТАСС.
РЕН ТВ 08:33
Происшествия
В скандальной пермской колонии жестоко избили осужденного
«Вчера жестоко избили и сломали челюсть осужденному Александру В. Избиение происходило в присутствии оперативников ИК и начальника отряда №1. Сейчас готовим срочные заявления в СК, прокуратуру, ФСИН и теперь уже в Комитет против пыток ООН и КМСЕ (Комитет министров в Совете Европы)», — написал Осечкин, отметив, что ранее обоим осужденным поступали угрозы.
URA.Ru 07:05
Экономика
«Пассажиравтотранс» к 2025 году может стать акционерным обществом, а значит, и оказаться в частных руках
Петербургское ГУП «Пассажиравтотранс» через 5 лет из государственного унитарного предприятия может превратиться в акционерное общество.
Фонтанка.Ру 09:38
Происшествия
Древний японский замок полностью сгорел
В результате пожара замок практически полностью сгорел. В общей сложности шесть зданий выгорели на площади 4,2 тысячи квадратных метров.
Lenta.ru 01:30
Наука
Респираторные инфекции нижних дыхательных путей — главная причина смертности детей до пяти лет
Исследование, проведенное в рамках сбора показателей Глобального бремени болезней, показало, что, несмотря на снижение детской смертности от инфекций нижних дыхательных путей, это все еще причина каждого седьмого летального исхода среди детей младше пяти лет.
Naked Science 09:06