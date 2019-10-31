Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.

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Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.

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Армия и оружие Турция передаст России 18 пленных сирийских военных Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

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Футбол Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о престижности Кубка России по футболу.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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Футбол «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.

Политика Китай сомневается в возможности долгосрочной торговой сделки с Трампом Ранее в октябре в Вашингтоне прошли торговые переговоры между США и Китаем, по итогам которых президент США Дональд Трамп заявил об "очень существенной первой фазе сделки".

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