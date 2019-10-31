Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъApple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками. Товарный знак купила Apple, сообщил РБК источник.
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РБК: Apple купила товарный знак у компании из Зеленограда

Дождь02:06

Компания из Зеленограда продала Apple бренд

Российская газета04:28

Apple выпустит новинку под российским названием

Lenta.ru03:27

Apple приобрела бренд AirTag у компании из Зеленограда

Ведомости03:16

Apple купила бренд у компании из Зеленограда, сообщили СМИ

РИА Новости04:38

Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Коммерсантъ01:59

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

РБК00:40
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Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

RT на русском 03:59
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
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Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Футбол

Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним

REGNUM вчера в 07:07
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
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«Азов» и «Нацкорпус» выполнили ультиматум Зеленского по Золотому: «Не хотим испытывать нервы», - заявление

Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин заявил, что пока представители его организации останутся в Золотом для контроля за ситуацией, передает Российский Диалог.
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Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Общество

Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Космос

Laros планирует начать пуски многоразовой ракеты для выведения спутников в 2024-2026 годах

Российская частная компания Laros начнет запуски орбитальной версии своей многоразовой ракеты-носителя, способной выводить до 200 кг на орбиту высотой до 500 км, в 2024-2026 годах.
ТАСС 01:20
Политика

Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал

Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Газета.Ru 04:06
Футбол

Сын Роналду забил 59 голов в 28 матчах за «Ювентус»

News.ru 05:14
Общество

«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года

Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
Известия 05:01
Общество

Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
Экономика

Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ 05:02
Происшествия

В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи

В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
RT на русском 05:08
Футбол

Фоменко оставил пост главного тренера «Краснодара-2»

Sport.ru вчера в 12:14
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Вести.Ru 03:52
Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
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