Гаджеты
КоммерсантъApple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда
Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками. Товарный знак купила Apple, сообщил РБК источник.
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Футбол
Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
«Азов» и «Нацкорпус» выполнили ультиматум Зеленского по Золотому: «Не хотим испытывать нервы», - заявление
Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин заявил, что пока представители его организации останутся в Золотом для контроля за ситуацией, передает Российский Диалог.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Общество
Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком
Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
Космос
Laros планирует начать пуски многоразовой ракеты для выведения спутников в 2024-2026 годах
Российская частная компания Laros начнет запуски орбитальной версии своей многоразовой ракеты-носителя, способной выводить до 200 кг на орбиту высотой до 500 км, в 2024-2026 годах.
Политика
Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал
Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Общество
«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года
Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
Общество
Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
Экономика
Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Происшествия
В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи
В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
Футбол
Фоменко оставил пост главного тренера «Краснодара-2»
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Политика
Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Армия и оружие
Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.