Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками. Товарный знак купила Apple, сообщил РБК источник.

Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

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Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

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