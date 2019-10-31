Гаджеты

РБКРБКApple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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Apple купила бренд у компании из Зеленограда, сообщили СМИ

РИА Новости04:38

Apple купила название AirTag у российской компании. Видимо, так назовут брелок

Life.ru05:32

Apple приобрела бренд AirTag у компании из Зеленограда

Ведомости03:16

Apple выпустит новинку под российским названием

Lenta.ru03:27

Apple купила бренд у российской компании

Газета.Ru03:28

Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Коммерсантъ01:59

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

РБК00:40
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество

Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Гаджеты

Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября

Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
ToDay News Ufa 28 октября в 12:13
Политика

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Общество

Впервые за пять лет в России сократился рынок интернет-пиратства

Рынок интернет-пиратства в РФ в 2019 году впервые за пять лет сократился – до 63,5 млн. долларов.
Журналистская правда 02:35
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Политика

Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Общество

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Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес

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Журналистская правда вчера в 10:25
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
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Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Авто

Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора

Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
Тарантас Ньюс 28 октября в 04:28
Политика

«Роскосмос» не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин

Мнение российского народа о потенциале страны в космосе превышает возможности госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
РИА Новости 04:43
Экономика

Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии

Минтранс РФ подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, окончательного решения по выплатам пока нет, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик в кулуарах международного авиационного форума "Крылья будущего".
РИА Новости 05:36
Политика

Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»

Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:15
Происшествия

В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками

В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Интерфакс 05:04
Происшествия

В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
РБК 01:40
Экономика

«Норникель» в янв-сентябре увеличил выпуск Pd на 7,4%; Pt на 7,8%

ГМК "Норильский никель" по итогам января-сентября 2019 года увеличил производство палладия на 7,44% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 2,253 млн унций (70,1 тонны), платины — на 7,8% до 553 тысяч унций (17,2 тонны), говорится в сообщении компании.
Вестник золотопромышленника 06:49
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК вчера в 13:30
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V

Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Naked Science вчера в 09:43
Общество

Новосибирск вошел в топ-10 городов для переезда на ПМЖ

По итогам опроса в первую десятку городов для ПМЖ вошел Новосибирск, сообщили представители пресс-службы ВЦИОМ.
Вести.Ru 05:35
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

Большинство американцев не слышали о бомбардировках Югославии

Мнения, больше половины американских граждан не слышали о бомбардировках Югославии ВВС коалиции стран НАТО в период войны в Косове в 1999-м году.
Журналистская правда 03:25
Происшествия

В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

В последний день октября 2015 года Airbus 321, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, был взорван террористами над Синайским полуостровом.
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Диетологи считают тыкву полезной для 80% россиян

По мнению диетолога Риммы Мойсенко, у жителей РФ отмечается недостаток магния. Для его пополнения необходимо ввести в рацион тыкву.
ГЛАС.RU вчера в 16:26
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Политика

Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
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