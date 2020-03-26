Коронавирус

ИнфоросApple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии

Компания Apple допускает возможность переноса запуска своего нового смартфона, способного работать с мобильными сетями пятого поколения - iPhone 5G - на фоне пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на источник в отрасли информирует японский портал Nikkei Asian Review.
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Apple может отложить запуск нового iPhone с технологией 5G, назначенный на сентябрь, из-за глобальной пандемии, сообщает Nikkei Asian Review
 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
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В Кремле не видят оснований для продления выходной недели

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В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
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Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Наблюдаемая в Италии высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 вызвана системой тестирования в стране, которая применяется только для пациентов с ярко выраженными симптомами.
МонаВиста 23 марта в 07:46
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В Бергамо прибыли специалисты из РФ для борьбы с коронавирусом

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REGNUM вчера в 23:26
Армия и оружие

В Индонезии планируют приобрести 79 российских БТ-3Ф

В Минобороны Индонезии заявили о планах усилить Корпус морской пехоты российскими плавающими бронетранспортерами БТ-3Ф.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
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