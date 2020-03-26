Коронавирус
ИнфоросApple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии
Компания Apple допускает возможность переноса запуска своего нового смартфона, способного работать с мобильными сетями пятого поколения - iPhone 5G - на фоне пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на источник в отрасли информирует японский портал Nikkei Asian Review.
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с чего всё началось
Apple может отложить запуск нового iPhone с технологией 5G, назначенный на сентябрь, из-за глобальной пандемии, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Газета.Ru04:37
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Политика
Путин объявил следующую неделю в России нерабочей из-за коронавируса
Путин подчеркнул, что «нельзя допустить печального развития событий, которое происходит в некоторых странах».
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
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Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840.
Происшествия
Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился
Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
Общество
Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях
«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека», — говорится в заявлении мэра на его сайте.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на нерабочей неделе
Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от посещения города «хотя бы на ближайшую неделю», а местных жителей – не посещать общественные места.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Политика
В Кремле не видят оснований для продления выходной недели
Президент РФ Владимир Путин назвал конкретные даты общероссийской выходной недели, в настоящий момент никаких решений о продлении каникул нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой
Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Происшествия
В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери
В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Футбол
Отец Холанда рассказал, почему сын отказался от перехода в «МЮ»
Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, подтвердил слухи о контактах с «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Дело о массовой драке в Чемодановке направлено в суд
Уголовное дело в отношении 28 жителей Пензенской области, участвовавших в массовой драке в селе Чемодановка, направлено в суд.
Общество
С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами
Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Здоровье
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Наблюдаемая в Италии высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 вызвана системой тестирования в стране, которая применяется только для пациентов с ярко выраженными симптомами.
Армия и оружие
В Бергамо прибыли специалисты из РФ для борьбы с коронавирусом
Рим, 26 марта 2020, 06:26 — REGNUM Колонна спецтехники с военными российскими специалистами-вирусологами прибыла в итальянский город Бергамо, где находится совместный штаб по сдерживанию распространения корнавируса, 26 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
Армия и оружие
В Индонезии планируют приобрести 79 российских БТ-3Ф
В Минобороны Индонезии заявили о планах усилить Корпус морской пехоты российскими плавающими бронетранспортерами БТ-3Ф.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.