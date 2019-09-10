Гаджеты

РБКРБКApple представила три новых iPhone

Презентация новых продуктов Apple проходила во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния. Компания вела трансляцию мероприятия на своем официальном сайте. Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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