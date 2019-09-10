Гаджеты
РБКApple представила три новых iPhone
Презентация новых продуктов Apple проходила во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния. Компания вела трансляцию мероприятия на своем официальном сайте. Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:57, Вашингтон
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой
Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, для журнала Playboy.
Lenta.ru 13:17
Здоровье
Во Владикавказе до конца года проведут реконструкцию клинической больницы скорой помощи
Реконструкция в двух корпусах и здании морга клинической больницы скорой помощи будет проведена до конца этого года.
ТАСС 11:23
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Армия и оружие
Пхеньян дал пояснения по своим последним ракетным испытаниям
Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись 10 сентября в Северной Корее, сообщает 11 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи.
REGNUM 17:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана
Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поздравила Максима Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок – с ним все было бы сильно проще, – подписала Ксения под снимком, на котором Платон держит подарок для папы.
Sunmag.me 08:51
Общество
На склоне Мамаева кургана обезвредили мину
На южном склоне Мамаева кургана обезвредили миномётную мину, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
RT на русском 16:35
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Политика
ЦИК обеспокоен неторопливостью петербургских ИКМО
Центризбирком озабочен тем, что в систему ГАС «Выборы» не были введены более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Петербурге.
Мойка78 17:10
Политика
Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.
RT на русском 05:32
Наука
В Японии хотят слить радиоактивную воду с «Фукусимы-1» в океан
Воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», содержащую тритий и другие вещества, могут утилизировать, слив в Тихий океан.
Газета Кемерова 17:22
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Экономика
Минфин РФ видит предпосылки для увеличения международных расчетов в рублях
Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.
ПРАЙМ 14:29
Политика
США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии
Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:44
Экономика
Украинские железные дороги разместили 5-летние евробонды почти на $100 млн - министр
Украинские железные дороги (ПАО "Укрзализныця") разместили пятилетние евробонды почти на 100 миллионов долларов с эффективной ставкой 7,3% годовых, сообщил во вторник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
ПРАЙМ 14:09
Авто
Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ
Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.
Автоновости дня 09:09
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Авто
BMW официально представила концепт BMW Vision M Next
BMW Vision M NEXT дает представление о том, как может выглядеть электрифицированное будущее марки BMW M. В отличие от BMW Vision iNeXT, который показал, как автономное вождение изменит жизнь водителей в будущем, BMW Vision M NEXT показывает, как цифровой интеллект может сделать автономное вождения более чистым и эмоциональным.
SpeedMe 09:08
Здоровье
Минздрав проверит влияние электронных сигарет на здоровье
Министерство здравоохранения поручило главному специалисту-терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян и подготовить соответствующие рекомендации.
Известия 08:10
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Футбол
Фан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга
Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города.
Нева Спорт 16:45