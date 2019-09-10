Гаджеты

В городе RВ городе RСегодня Apple презентует новые модели iPhone

Сегодня, 10 сентября, известная компания Apple планирует провести презентацию трех своих новых моделей iPhone. Причем два из них будут преемниками iPhone XS Max и XS, правда у них в названии появится приставка Pro, а еще одна модель должна заменить iPhone XR.
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