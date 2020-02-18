Общество

Аргументы неделиАргументы неделиВ Apple заявили об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса

Американская корпорация Apple приняла решение ограничить мировые поставки iPhone из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь вызвала сложности в работе поставщиков компании. В Apple также уточнили, что спрос на продукцию компании в самом Китае существенно снизился.
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Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

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