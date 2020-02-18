Американская корпорация Apple приняла решение ограничить мировые поставки iPhone из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь вызвала сложности в работе поставщиков компании. В Apple также уточнили, что спрос на продукцию компании в самом Китае существенно снизился.

В Apple заявили об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса

Политика В «Роснефти» прокомментировали санкции США против дочерней компании 18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы.

Гаджеты Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».

Политика США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.

Технологии В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.