Общество
Аргументы неделиВ Apple заявили об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple приняла решение ограничить мировые поставки iPhone из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь вызвала сложности в работе поставщиков компании. В Apple также уточнили, что спрос на продукцию компании в самом Китае существенно снизился.
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Спорт
Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение
Происшествия
В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против дочерней компании
18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы.
Футбол
Холанд выйдет в стартовом составе «Боруссии» на матч с «ПСЖ»
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сыграет с первых минут в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Гаджеты
Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали
Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Армия и оружие
В бою на Донбассе уничтожен гранатомётчик из бригады Чёрных Запорожцев — подробности
Политика
Куратор приемных Медведева стала кандидатом на пост в правительстве
Ольга Баталина в «Единой России» курирует общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева.
Общество
Гражданство РФ в упрощенном порядке смогут получить обладатели 135 профессий
Минтруд РФ утвердил расширенный перечень профессий, обладатели которых могут рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Политика
США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.
Армия и оружие
Украина укрепляет армию, готовясь к миру в Донбассе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Киев стремится к установлению мира в Донбассе, но при этом работает над повышением обороноспособности государства.
Футбол
Гнабри может стать игроком «Манчестер Сити»
Хавбек мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри стать игроком английского "Манчестер Сити", сообщает The Sun.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Игры
Трейлер Men of War II: Arena от создателей «В тылу врага»
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube за 15 лет
Гаджеты
Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение
Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки
Подозреваемый в убийстве трехмесячной дочки житель Октябрьска признался в содеянном, отметив, что фатальный удар утюгом он нанес не сильно, лишь бы ребенок замолчал.
Общество
Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды
Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Политика
Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
Действительно, украинская промышленность переживает не лучшие времена.
Футбол
Котин: из защитников ЦСКА больше всего нравится Дивеев
Защитник московского ЦСКА Никита Котин, перешедший в январе из самарских «Крыльев Советов», рассказал, с каких игроков на своей позиции берёт пример.
Технологии
В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
Игры
27 февраля Larian Studios покажет геймплей Baldur’s Gate III
Авто
В Белоруссии начали делать недорогой кроссовер для России
Белорусский автозавод «БелДжи» начал собирать компактные кроссоверы Geely Coolray.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Армия и оружие