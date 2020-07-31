Гаджеты
ИзвестияApple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но информация о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще в мае.
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Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно
Эхо Москвывчера в 20:11
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
Белогорск, Крым, 31 июля 2020, 08:02 — REGNUM В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск восемь человек погибли и ещё семь пострадали.
REGNUM 01:02
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Футбол
Орлов сообщил, что у «Зенита» нет денег на покупку игроков
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» в данный момент не располагает трансферным бюджетом для приобретения футболистов.
Bookmaker-ratings.ru 00:11
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews вчера в 11:17
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 29 июля в 11:04
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
Экономика
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:08
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
Политика
Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с дракой депутатов КПРФ и ЕР
ИА Красная Весна вчера в 09:33
Политика
В Минске прошел самый массовый в истории страны митинг оппозиции
URA.Ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Политика
Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины
Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия вчера в 22:41
Политика
Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети
РИА Новости вчера в 18:01
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак может уйти со своего поста.
АБН вчера в 17:44
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика
Дегтярев представит Путину предложения по развитию Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 20 августа и доложить ему о положении дел в регионе.
РЕН ТВ вчера в 23:00
Общество
В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3
Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Армия и оружие
Российские истребители МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Актуальные Новости 00:41