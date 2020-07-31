Гаджеты

Газета.RuГазета.RuApple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор бренда Лука Маэстри заявил, что отставание от графика составит "несколько недель". Когда новая линейка появится в продаже - в материале "Газеты.Ru". Apple объявила об официальном переносе релиза новой линейки iPhone 12 из-за последствий коронавируса.
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с чего всё началось
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые iPhone «на несколько недель позже, чем обычно», сообщает Bloomberg
 со ссылкой на главного финансового директора Луку Маэстри.
Коммерсантъ02:47

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Компания Apple откладывает выпуск линейки iPhone 12

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Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

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Apple перенесла сроки презентации новых iPhone

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Apple перенесет начало продаж новой серии iPhone

ТАССвчера в 23:15
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ТАСС 01:53
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Происшествия

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Цены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США

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В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

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В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом

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