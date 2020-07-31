с чего всё началось

Финансовый директор бренда Лука Маэстри заявил, что отставание от графика составит "несколько недель". Когда новая линейка появится в продаже - в материале "Газеты.Ru". Apple объявила об официальном переносе релиза новой линейки iPhone 12 из-за последствий коронавируса.

Политика Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок. 164

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 105

Общество В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360». 117

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10 Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. 758

Общество ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей. 8

Авто Представили специальные версии BMW X5 M50d и X7 M50d Как отмечает немецкий производитель, кросс X5 M50d расходует 8,3 литра на 100 км пути и выделяет 218 г CO2 на 1 км, а X7 M50d – 9 литров на 100 км и 235 г CO2 на километр.

Общество «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

Происшествия Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. 115

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе. 840

Шоу-бизнес Полина Гагарина шокировала поклонников худобой Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов. 9

Здоровье В Прикамье выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом Пермь, 31 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 июля, подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 199

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия. 42

Футбол Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM. 1