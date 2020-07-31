Гаджеты
Газета.RuApple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор бренда Лука Маэстри заявил, что отставание от графика составит "несколько недель". Когда новая линейка появится в продаже - в материале "Газеты.Ru". Apple объявила об официальном переносе релиза новой линейки iPhone 12 из-за последствий коронавируса.
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с чего всё началось
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые iPhone «на несколько недель позже, чем обычно», сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Луку Маэстри.Коммерсантъ02:47
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Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10
Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Общество
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Авто
Представили специальные версии BMW X5 M50d и X7 M50d
Как отмечает немецкий производитель, кросс X5 M50d расходует 8,3 литра на 100 км пути и выделяет 218 г CO2 на 1 км, а X7 M50d – 9 литров на 100 км и 235 г CO2 на километр.
CarsWeek.ru 03:14
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
РИА Новости 03:10
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
РЕН ТВ вчера в 17:26
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Музыка
Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак
В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Энергетика
Цены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США
Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля.
Expert.ru 02:51
Здоровье
В Прикамье выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 31 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 июля, подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 03:55
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Футбол
Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд
Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:16
Общество
В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом
В России за сутки зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 963.
RT на русском 03:36
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru вчера в 14:25