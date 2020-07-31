Гаджеты
Газета.RuApple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор бренда Лука Маэстри заявил, что отставание от графика составит "несколько недель". Когда новая линейка появится в продаже - в материале "Газеты.Ru". Apple объявила об официальном переносе релиза новой линейки iPhone 12 из-за последствий коронавируса.
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Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти, мужчина скончался в больнице Симферополя. Об этом сообщили 31 июля в Минздраве региона.
Известия 02:23
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Общество
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
Известия вчера в 19:41
Общество
Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще
Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости вчера в 20:13
Технологии
Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Происшествия
Саратовский депутат в думе отбил пикетчицу у сотрудников полиции
Четвертая Власть 02:22
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
Путешествия
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Футбол
«Оренбург» возглавит иностранный специалист
Как информирует «Матч ТВ», вакантный пост займет чешский специалист Марцел Личка. Личка известен по успешной работе в чемпионате Беларуси.
ProstoProSport вчера в 18:15
Футбол
Орлов сообщил, что у «Зенита» нет денег на покупку игроков
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» в данный момент не располагает трансферным бюджетом для приобретения футболистов.
Bookmaker-ratings.ru 00:11
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 вчера в 09:01
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
Жительница Санкт-Петербурга расчленила тело мужа после его смерти
Новый День вчера в 03:06
Происшествия
Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова
Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
Футбол
«Бавария» может купить Бен Йеддера у «Монако»
В сезоне-2019/20 Бен Йеддер провел 31 матч за «Монако» и забил 19 голов.
Спорт-Экспресс вчера в 19:52
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Общество
В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей
Детские оздоровительные лагеря на территории Кузбасса временно прекратят работу после 3 августа.
Российская газета 02:26
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
Здоровье
Врач перечислил признаки рака на ранней стадии
Распознать онкологию на ранней стадии и увеличить шансы победить болезнь может помочь более внимательное отношение к организму.
Live24 01:11