Гаджеты

Газета.RuГазета.RuApple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор бренда Лука Маэстри заявил, что отставание от графика составит "несколько недель". Когда новая линейка появится в продаже - в материале "Газеты.Ru". Apple объявила об официальном переносе релиза новой линейки iPhone 12 из-за последствий коронавируса.
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Apple перенесла дату презентации новых iPhone

Российская газетавчера в 23:58

Apple перенесет начало продаж новой серии iPhone

ТАССвчера в 23:15

Apple перенесла сроки презентации новых iPhone

РБКвчера в 22:00

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

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Новые iPhone не выйдут в сентябре — Apple задержит их выпуск на несколько недель

3DNewsвчера в 21:43

Apple не выдержала и официально объявила о задержке iPhone 12

iXBT.comвчера в 20:09

Компания Qualcomm указывает на задержку iPhone 12

МИТвчера в 08:25
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти, мужчина скончался в больнице Симферополя. Об этом сообщили 31 июля в Минздраве региона.
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Политика

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Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

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Шоу-бизнес

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Общество

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Известия вчера в 19:41
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Общество

Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

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Российская газета вчера в 11:11
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Общество

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Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
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Технологии

Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3

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Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Происшествия

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Kia представил новый Carnival, который появится в России

Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
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Орлов сообщил, что у «Зенита» нет денег на покупку игроков

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» в данный момент не располагает трансферным бюджетом для приобретения футболистов.
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Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету

В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
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Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

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В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
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Жительница Санкт-Петербурга расчленила тело мужа после его смерти

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Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова

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