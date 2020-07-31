Гаджеты
ИнтерфаксApple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Общество
Трамп пообещал разобраться с Amazon, Apple, Facebook и Google
Ранее глава комитета Конгресса по антимонопольной политике Дэвид Сициллин заявил, что парламентское расследование установило: Amazon, Apple, Google и Facebook злоупотребляли доминированием на рынке «разрушительными и вредными способами».
ИА REX 09:20
Общество
Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС
BeiDou станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС.
Lenta.ru 23:15
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru 22:16
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Общество
В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид 08:58
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева.
Lenta.ru 22:14
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю.
РБК 17:18
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ 18:25
Происшествия
Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы
Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUM 12:01
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Финансы
Китай начал борьбу с золотой лихорадкой
Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами.
Lenta.ru 23:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК 07:26
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru вчера в 06:08
Авто
В России продают построенную для КГБ Волгу с мотором V8
Под капотом ГАЗ-24-34 спрятан 5,5-литровый агрегат V8 мощностью 195 л.с. от ГАЗ-13 «Чайка». Мотор работает в паре с 3-ступенчатой АКПП.
Тарантас Ньюс вчера в 02:49
Происшествия
На шахте «Березовская» в Кузбассе выявили 16 случаев коронавируса
Отмечается, что первый случай был выявлен 25 июля.
ТАСС 07:18
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета 11:11
Футбол
СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»
RT на русском вчера в 15:20
Происшествия
На реке Аваче задержали браконьера с 60 кг незаконно добытых лососей
Сотрудниками Росрыболовства накануне на реке Аваче обнаружен гражданин, который с помощью лодки и сети добывал рыбу лососевых видов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СВТУ ФАР.
Камчатка-Информ вчера в 20:21
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
CT news 14:26
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru вчера в 09:42
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 18:39
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34