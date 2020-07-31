Гаджеты

ИнтерфаксИнтерфаксApple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
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Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Интерфакс22:24

Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone

РБК20:56

Apple выпустит новые iPhone с запозданием

Комсомольская правда21:23

Новые iPhone не выйдут в сентябре — Apple задержит их выпуск на несколько недель

3DNews21:43

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

URA.Ru20:50

Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно

Эхо Москвы20:11

Apple не выдержала и официально объявила о задержке iPhone 12

iXBT.com20:09
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
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Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
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Общество

Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
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Общество

В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе

Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид 08:58
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Политика

В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство

Lenta.ru 07:58
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Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева.
Lenta.ru 22:14
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
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Путешествия

В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю.
РБК 17:18
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
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Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
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Происшествия

Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы

Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUM 12:01
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
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Финансы

Китай начал борьбу с золотой лихорадкой

Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами.
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Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
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Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

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«Зенит» объявил об уходе Ивановича

«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
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В России продают построенную для КГБ Волгу с мотором V8

Под капотом ГАЗ-24-34 спрятан 5,5-литровый агрегат V8 мощностью 195 л.с. от ГАЗ-13 «Чайка». Мотор работает в паре с 3-ступенчатой АКПП.
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На шахте «Березовская» в Кузбассе выявили 16 случаев коронавируса

Отмечается, что первый случай был выявлен 25 июля.
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Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
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Футбол

СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»

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На реке Аваче задержали браконьера с 60 кг незаконно добытых лососей

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Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»

Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
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Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

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Политика

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
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В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
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Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

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