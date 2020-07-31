За последние три месяца выручка Apple достигла $59,7 млрд, что на $5,9 млрд больше, чем в прошлом году, когда её величина составила $53,8 млрд. Чистая прибыль за прошедший квартал также подросла по сравнению с прошлогодним. При величине $11,3 млрд её прирост составил 13% или $1,3 млрд.

Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%

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