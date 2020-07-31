Экономика
REGNUMApple объявила о росте квартальной выручки на 11%
За последние три месяца выручка Apple достигла $59,7 млрд, что на $5,9 млрд больше, чем в прошлом году, когда её величина составила $53,8 млрд. Чистая прибыль за прошедший квартал также подросла по сравнению с прошлогодним. При величине $11,3 млрд её прирост составил 13% или $1,3 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:51, Ашберн
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Общество
России предрекли пик безработицы
Безработица в России достигнет пика в августе-сентябре 2020 года. Об этом предупредил глава Минтруда Антон Котяков, пишет ТАСС.
Lenta.ru 03:58
Футбол
«Парма» отказалась от услуг Алексея Миранчука
Как сообщает Calciomercato, руководству итальянской «Пармы» предложили подписать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
ProstoProSport 04:47
Экономика
Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Общество
За сутки в России подтверждено 5482 случая COVID-19 в 84 регионах
Ненецкий автономный округ 1 84. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрирован 839981 случай (+ 0, 7 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 03:30
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.
Piter.tv 03:19
Авто
КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика
110km.ru 29 июля в 09:21
Кино
Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах
В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 29 июля в 11:04
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 29 июля в 06:20
Общество
За сутки в Свердловской области выявили 210 случаев коронавируса
Уральский меридиан 03:36
Общество
В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 482, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Газета.Ru 03:34
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Футбол
Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву
Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:16
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Здоровье
За сутки в Ростовской области заразились коронавирусом 133 человека
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 31 июля, за последние сутки на Дону еще у 133 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:43
Кино
Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году
Piter.tv 00:46
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59