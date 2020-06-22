Гаджеты
MobiDevicesApple официально объявила переход Mac на собственные ARM-процессоры
Apple отмечает, что полный переход на собственные чипсеты не окажется быстрым. Полный переход займёт два года. Производитель также обещает в скором времени представить и новые компьютеры на базе процессоров Intel.
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Apple представит продукты на новых процессорах в конце 2020 года — аналитик
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