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Apple отмечает, что полный переход на собственные чипсеты не окажется быстрым. Полный переход займёт два года. Производитель также обещает в скором времени представить и новые компьютеры на базе процессоров Intel.
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Apple официально заявила о переходе на собственные процессоры в компьютерах

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