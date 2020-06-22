Apple отмечает, что полный переход на собственные чипсеты не окажется быстрым. Полный переход займёт два года. Производитель также обещает в скором времени представить и новые компьютеры на базе процессоров Intel.

Космос Астрономы из Томска осенью начнут обучение big data Лаборатория, в которой будет проходить обучение big data, сотрудничает с центром коллективного пользования (ЦКП) "Терскольская обсерватория", который расположен в Эльбрусском районе, на пике Терскол.

Политика Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны. 24

Происшествия Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. 503

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,6K

Общество У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус Южнокорейские медики обнаружили коронавирус у 16 человек на борту грузового судна под российским флагом, которое в минувшее воскресенье зашло в порт Пусана.

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 77

Политика Трамп обвинил Обаму в госизмене Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. 1

Игры Nintendo не порадовали финансовые результаты своих мобильных игр Стало известно, что Nintendo осталась разочарованной финансовыми успехами своих мобильных игр.

Футбол Локомотив — Оренбург 1:0 Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина. 1

Космос Ученые придумали способ, как передвинуть нашу Солнечную систему Исследователи из Университета штата Иллинойс полагают, что смещение Солнечной системы не нарушит орбиты наших планет, поскольку тяга звездного двигателя создаст лишь небольшое ускорение в целом.

Наука Памятник эпохи неолита нашли вблизи Стоунхенджа Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org. 12