Гаджеты

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Apple отмечает, что полный переход на собственные чипсеты не окажется быстрым. Полный переход займёт два года. Производитель также обещает в скором времени представить и новые компьютеры на базе процессоров Intel.
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Вести.net: Apple официально объявила об отказе от чипов Intel

Вести.Ru02:58

Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в пользу решений собственной разработки

iXBT.comвчера в 15:03

WWDC 2020: Apple объявила о переводе Mac на собственные ARM-процессоры, но постепенно

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Lenta.ruвчера в 14:45

Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных

ТАССвчера в 15:35

Apple официально заявила о переходе на собственные процессоры в компьютерах

Ferraвчера в 14:49

Apple откажется от процессоров Intel

Megaobzor.com20 июня в 06:06
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RT на русском вчера в 11:53
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Юный блогер снимал видео про загадочный чемодан на берегу и нашел труп

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В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали шесть человек

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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

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Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
РИА Новости 03:13
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Политика

Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
Lenta.ru вчера в 06:08
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Россиянам посоветовали быть внимательными при употреблении ряда препаратов, которые можно найти практически в каждой домашней аптечке.
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Уникальный самолет для вызова дождей перебросят в Крым

В Республику Крым прибудет самолёт, который способен обрабатывать воздушные массы, вызывая осадки.
ForPost 02:19
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Политика

Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств

Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
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Газета.Ru 03:12
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Политика

Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года.
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Экономика

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Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

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Культура

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Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
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Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

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Здоровье

В Челябинской области подтверждены 182 новых случая коронавируса

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Общество

Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальных классов.
Вести.Ru вчера в 12:03
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Экономика

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в хорошем плюсе

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REGNUM вчера в 16:53
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Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

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Политика

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Шоу-бизнес

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Политика

В парламентских выборах в Сербии победили Вучич и его однопартийцы

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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Общество

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Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
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