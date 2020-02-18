Общество

КоммерсантъКоммерсантъApple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
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Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

ТАССвчера в 17:24

Что случилось этой ночью: вторник, 18 февраля

Интерфаксвчера в 23:30

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 18:32

Apple, ТГК-2, «Роснефть»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Apple предупредила о падении прибыли из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 17:22

Apple объявила об ограничениях мировых поставок iPhone из-за коронавируса

Ведомостивчера в 18:06

Поставки iPhone ограничат по всему миру из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:10
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Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета 00:00
Общество

Число больных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек

Общее число жертв коронавируса в Китае – 1868 человек (рост за сутки составил 98 человек). Всех случаев заражения превысило 72,4 тысячи.
Вести.Ru вчера в 20:15
Общество

«Яндекс» предустановит свой браузер на ноутбуки Asus

«Яндекс» договорился о предустановке своего браузера на ноутбуки Asus. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили представители компаний.
Adindex.ru вчера в 22:15
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
Политика

Глава МВД Украины заявил, что в Донбассе надо создать «переходные полицейские силы»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае восстановления Украиной контроля на территориях Донбасса, там должны быть созданы "переходные полицейские силы", в состав которых, по его мнению, не должны войти представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых власти Киева считают "террористами".
ТАСС 01:13
Хоккей

Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу

Вести.Ru 00:03
Общество

В России растет число наркоманов нового типа

Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Live24 00:20
Экономика

Продажа акций Сбербанка правительству будет проверена счетной палатой

Саватюгин имеет непосредственное отношение по распределению денежных средств ФНБ, и обязан выяснить всю суть покупки правительством акций.
Южный Федеральный вчера в 13:40
Армия и оружие

Продовольственная служба ВС России провела учения в Арктике

В Арктике прошли учения Продовольственной службы Вооруженных сил РФ.
Военное обозрение 01:18
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 16 февраля в 13:17
Здоровье

В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:21
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:16
Происшествия

В Подмосковье отец пятерых детей застрелил жену и покончил с собой

Многодетный постоялец общежития в подмосковном Селятино убил свою жену на глазах у 8-летнего сына, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ридус 16 февраля в 13:28
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области

РБК вчера в 16:27
Кино

В сеть попало первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»

В Twitter опубликовано первое видео со съемок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Газета.Ru вчера в 04:37
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
Армия и оружие

Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

Деловое.ТВ вчера в 04:49
Технологии

Хакеры начали новую волну атак на российские банки и энергокомпании

По данным специалистов, около 60% фишинговых писем были получены представителями энергокомпаний, однако 80% атак пришлось на российские банки.
VSE42.RU 00:47
Авто

Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
AutoNews вчера в 07:49
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Здоровье

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 31 субъекте РФ

Неделю назад, 11 февраля, недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 37 субъектах России.
Интерфакс - Россия 00:53
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Российская газета 00:59
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Piter.tv вчера в 00:03
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

ToDay News Ufa 16 февраля в 10:58
Происшествия

МВД начало проверку после гибели ветерана ОВД в госпитале

Полиция начала проверку по факту гибели ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД, говорится в сообщении ведомства.
РБК вчера в 15:26
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