Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.

Политика Глава МВД Украины заявил, что в Донбассе надо создать «переходные полицейские силы» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае восстановления Украиной контроля на территориях Донбасса, там должны быть созданы "переходные полицейские силы", в состав которых, по его мнению, не должны войти представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых власти Киева считают "террористами".

Общество В России растет число наркоманов нового типа Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.