Общество
КоммерсантъApple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
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Общество
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Общество
Число больных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек
Общее число жертв коронавируса в Китае – 1868 человек (рост за сутки составил 98 человек). Всех случаев заражения превысило 72,4 тысячи.
Общество
«Яндекс» предустановит свой браузер на ноутбуки Asus
«Яндекс» договорился о предустановке своего браузера на ноутбуки Asus. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили представители компаний.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Политика
Глава МВД Украины заявил, что в Донбассе надо создать «переходные полицейские силы»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае восстановления Украиной контроля на территориях Донбасса, там должны быть созданы "переходные полицейские силы", в состав которых, по его мнению, не должны войти представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых власти Киева считают "террористами".
Хоккей
Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу
Общество
В России растет число наркоманов нового типа
Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Экономика
Продажа акций Сбербанка правительству будет проверена счетной палатой
Саватюгин имеет непосредственное отношение по распределению денежных средств ФНБ, и обязан выяснить всю суть покупки правительством акций.
Армия и оружие
Продовольственная служба ВС России провела учения в Арктике
В Арктике прошли учения Продовольственной службы Вооруженных сил РФ.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Происшествия
В Подмосковье отец пятерых детей застрелил жену и покончил с собой
Многодетный постоялец общежития в подмосковном Селятино убил свою жену на глазах у 8-летнего сына, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Кино
В сеть попало первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
В Twitter опубликовано первое видео со съемок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Гаджеты
Okko выпустил приставку для телевизора
Армия и оружие
Украину уличили в поставках военной продукции в Россию
Технологии
Хакеры начали новую волну атак на российские банки и энергокомпании
По данным специалистов, около 60% фишинговых писем были получены представителями энергокомпаний, однако 80% атак пришлось на российские банки.
Авто
Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту
Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Здоровье
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 31 субъекте РФ
Неделю назад, 11 февраля, недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 37 субъектах России.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Происшествия
МВД начало проверку после гибели ветерана ОВД в госпитале
Полиция начала проверку по факту гибели ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД, говорится в сообщении ведомства.