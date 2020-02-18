Общество

Суть событийСуть событийApple предупредила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

На фоне ситуации с коронавирусом поставки iPhone по всему миру будут ограничены. Об этом заявили в компании Apple, выразив уверенность, что ограничения будут носить временный характер. Распространение заболевания отразилось на работе компании.
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Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Газета.Ru01:26

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 18:32

Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

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Что случилось этой ночью: вторник, 18 февраля

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Apple ограничит поставки айфонов по всему миру

URA.Ruвчера в 23:58

Apple объявила об ограничениях мировых поставок iPhone из-за коронавируса

Ведомостивчера в 18:06

Четыре провала Apple. Один раз из-за компании исчез город

Life.ruвчера в 06:30
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В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
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