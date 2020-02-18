Общество
Суть событийApple предупредила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
На фоне ситуации с коронавирусом поставки iPhone по всему миру будут ограничены. Об этом заявили в компании Apple, выразив уверенность, что ограничения будут носить временный характер. Распространение заболевания отразилось на работе компании.
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Происшествия
Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину
Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
В ходе встречи с президентом лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов затронул тему банковских комиссии при внесении жилищно-коммунальных платежей.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон рассказала о нарушении важной традиции принцем Гарри
Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон полагает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл нарушили важную королевскую традицию – не вышли к общественности после рождения первенца – сына Арчи, а также не стали в тот день позировать перед фотографами, сообщает Nation News.
Футбол
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей
Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Общество
«Бойскауты Америки» обанкротились из-за исков о домогательствах
Организация «Бойскауты Америки» начала банкротство на фоне продолжающихся судебных разбирательств по делу о домогательствах.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Футбол
«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.
Авто
Билл Гейтс рассказал о покупке первого в жизни электромобиля
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс впервые в жизни купил себе электромобиль.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери
Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Политика
Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР
На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.
Спорт
Алена Косторная стала лауреатом премии «Серебряная лань»
Экономика
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
Получающие зарплату в «конвертах» заемщики могут столкнуться с тем, что им перестанут выдавать кредиты.
Общество
Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Общество
Сильные морозы в России могут ударить в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, придут ли морозы весной.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы Лукашенко забирать российскую нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко и угрозы забирать российскую нефть.
Здоровье
От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане
В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II развелся после 27 лет брака
Пара завела двоих детей — Маргарет и Чарльза. После 27 лет брака супруги решили развестись. О причинах расставания не сообщается.
Гаджеты
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы, сообщает Windows Latest.
Политика
СВР: Нарышкин не пытался добиться от ОАЭ освобождения Божкова
Служба внешней разведки (СВР) России опровергла утверждения ряда иностранных СМИ о том, что директор СВР Сергей Нарышкин на встрече с премьер-министром ОАЭ просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова.
Здоровье
Американские медики рассказали, как правильно принимать аспирин
В новой статье американские медики настаивают на том, что аспирин полезен при профилактике заболеваний сердца.