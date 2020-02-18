На фоне ситуации с коронавирусом поставки iPhone по всему миру будут ограничены. Об этом заявили в компании Apple, выразив уверенность, что ограничения будут носить временный характер. Распространение заболевания отразилось на работе компании.

Общество Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон рассказала о нарушении важной традиции принцем Гарри Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон полагает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл нарушили важную королевскую традицию – не вышли к общественности после рождения первенца – сына Арчи, а также не стали в тот день позировать перед фотографами, сообщает Nation News.

Футбол Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.

Политика Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Политика В Кремле отреагировали на угрозы Лукашенко забирать российскую нефть Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко и угрозы забирать российскую нефть.