Общество

КоммерсантъКоммерсантъApple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
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Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
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