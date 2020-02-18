Общество
КоммерсантъApple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Экономика
Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Политика
Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года
Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Политика
В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР
Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Происшествия
В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Авто
Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct
«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct».
Армия и оружие
Советник главы ЛНР рассказал, как ВСУ готовились к провокации в Донбассе
Обострение в Донбассе Киев обвинил Народную милицию ЛНР в том, что утром во вторник, 18 февраля, по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины был открыт артиллерийский огонь.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Футбол
Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком «Урала», сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Политика
The Hill: новые санкции США против России вернутся бумерангом
В издании напомнили, что в конце прошлого года из сената США вышел законопроект с новыми санкциями против российского энергетического сектора.
Происшествия
Тело военнослужащего обнаружили в воинской части под Мурманском
Проверку по факту смерти военнослужащего-контрактника проводит командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами в одной из воинских частей в Мурманской области.
Общество
В AliExpress составили портрет жителей городов России
Аналитики торговой площадки AliExpress изучили свыше 550 млн поисковых запросов россиян и выяснили их предпочтения.
Армия и оружие