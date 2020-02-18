Общество
КоммерсантъApple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
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Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Ранее Пристайко заявил, что если белорусы "захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией".
Политика
Рабочая группа поддержит поправку о запрете на отчуждение территорий
Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поддержит предложенную поправку о запрете на отчуждение территорий и на следующей неделе представит ее президенту, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Происшествия
Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра
По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей
Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
Игры
Разработчик назвал разницу между Sony PS5 и Xbox Series X
Разработчик описал отличия Sony PS 5 и Xbox Series X. Обе консоли должны стать доступны для покупки к концу текущего года, примерно в рождественский период.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Шоу-бизнес
Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
Происшествия
В суд направлено ещё одно уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Генпрокуратура направила в суд ещё одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Происшествия
Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»
Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
Происшествия
Под Волгоградом пять человек погибли при ДТП с участием бензовоза
Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Старополтавском районе Волгоградской области.
Происшествия
Калининградский убийца оставил предсмертную записку
Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Культура
Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Политика
В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
Экономика
Прожиточный минимум повышен в Тульской области
Согласно изменениям, величина прожиточного минимума на душу населения за четвертый квартал 2019 года составила 10 326 рублей.
Общество
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Общество
Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после приступа эпилепсии
60-летний Дмитрий Дибров находится в Боткинской больнице. По словам очевидцев, приступ у телеведущего начался внезапно.
Культура
Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с 85-летием.
Политика
Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины
Среди иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с гражданами Украины эвакуирует из Китая украинский спецборт, есть и гражданин РФ, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус, сообщили в понедельник в посольстве РФ в Японии.
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым
«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Наука
Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Journal of American Heart Association, британцы определили, что среди женщин, которые пережили домашнее насилие, риск смерти от любых причин повышается на 44 процента.