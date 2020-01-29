с чего всё началось

Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары.

Отчетность касается четвертого квартала 2019 года. И как ни странно, выручка выросла по сравнение с таким же периодом, но годом ранее. Итак, общая выручка за квартал составила практически 92 млрд. долларов.

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $92 млрд

Экономика Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Политика Путин прокомментировал работу правительства Медведева «Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.

Футбол «Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари Защитник «Фламенго» Пабло Мари перешел на правах аренды в лондонский «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Армия и оружие Самарский завод поставит шасси для воронежского Ил-112В Отмечается, что на предприятии были успешно проведены ресурсные испытание гидроцилиндров, для чего было выполнено 1 тыс. взлето-посадок, до 2024 года их ресурс планируется увеличить до 15 тыс. При этом конструкторы "Авиаагрегата" усовершенствовали трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112В, а также систему герметичности в гидроагрегатах.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Экономика В Совфеде назвали прожиточный минимум на 2020 год Месячный прожиточный минимум на 2020 год сориентируется на сумму 11 тыс. 185 рублей, заявил ТАСС в среду сенатор Валерий Рязанский.

Здоровье Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.

Политика Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.

Культура Состоялась светская премьера «Содержанок-2» Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».