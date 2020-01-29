Гаджеты
The GEEKApple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $92 млрд
Отчетность касается четвертого квартала 2019 года. И как ни странно, выручка выросла по сравнение с таким же периодом, но годом ранее. Итак, общая выручка за квартал составила практически 92 млрд. долларов.
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Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары.
с чего всё началось
Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке – $91,8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал – $4,9%. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании отчете за квартал.Ведомостивчера в 20:41
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Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
Общество
Король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Происшествия
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Футбол
«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари
Защитник «Фламенго» Пабло Мари перешел на правах аренды в лондонский «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Армия и оружие
Самарский завод поставит шасси для воронежского Ил-112В
Отмечается, что на предприятии были успешно проведены ресурсные испытание гидроцилиндров, для чего было выполнено 1 тыс. взлето-посадок, до 2024 года их ресурс планируется увеличить до 15 тыс. При этом конструкторы "Авиаагрегата" усовершенствовали трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112В, а также систему герметичности в гидроагрегатах.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Гаджеты
В РФ появится новый бренд бюджетных телевизоров BQ
Компания BQ планирует выпускать их под маркой Blackton. Точная дата запуска бренда недорогих телевизоров пока не называется.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Экономика
В Совфеде назвали прожиточный минимум на 2020 год
Месячный прожиточный минимум на 2020 год сориентируется на сумму 11 тыс. 185 рублей, заявил ТАСС в среду сенатор Валерий Рязанский.
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Политика
Эрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги
По словам Эрдогана, если Соединенные Штаты не вернут деньги или не поставят Анкаре самолеты, Турция найдет других поставщиков истребителей или построит их сама.
Транспорт
Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань
Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
Политика
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой
Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.
Культура
Состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Политика
Президент Германии выступил против переписывания истории
Во время своего выступления в Бундестаге Штайнмайер дал свою оценку попыткам использовать историю в качестве оружия.
Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Пользователь Drive2 Lexx2604 сделал снимки обновлённого Kia Rio X-Line в камуфляже, который был замечен в Санкт-Петербурге.