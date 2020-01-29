Гаджеты
Live24Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал
Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли в первом квартале 2020 финансового года, который завершился 28 декабря, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
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Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары.
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Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Происшествия
Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Киберспорт
Энтузиаст создал RPG с видом от третьего лица в Warcraft III: Reforged
Украинский геймер с ником Serj Vasylyshyn создал ролевую игру с видом от третьего лица при помощи редактора карт в Warcraft III: Reforged.
Экономика
Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом
Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Общество
Обманутый россиянин перевел Путину 28 рублей
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Следователи установили подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
Происшествия
Житель Астрахани залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку
Житель Астрахани Александр Нешин залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущего пса.
Музыка
Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Политика
Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной
Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Происшествия
В Татарстане загорелась гимназия
В Татарстане загорелась кровля здания гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Общество
Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Общество
Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Технологии
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Общество
Космонавт Артемьев выразил надежду на встречу с инопланетянами
Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что верит в неземной разум и надеется встретиться с инопланетянами.
Футбол