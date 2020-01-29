Гаджеты

Live24Live24Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал

Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли в первом квартале 2020 финансового года, который завершился 28 декабря, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
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Тим Кук
Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары.
— Тим КукТАСС вчера в 17:48

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