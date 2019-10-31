Экономика

РБКРБКApple отчиталась о рекордной выручке

Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.
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Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

ТАССвчера в 18:20

Apple отчиталась о рекордной выручке

РБКвчера в 23:26

Выручка Apple составила $64 млрд

Коммерсантъвчера в 23:54

Apple сообщила о снижении доходов от продаж iPhone

Rambler News Serviceвчера в 17:35

Квартальная выручка Apple достигла рекордных $64 млрд

REGNUMвчера в 19:47

Apple получила наибольшую квартальную выручку за всю историю компании

Life.ruвчера в 20:20

Apple отчиталась о рекордно высокой выручке

Ведомости00:44
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Общество

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Футбол

Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru вчера в 12:38
Происшествия

Силовики взломали дверь в квартире депутата в Челябинске

Владимир Чебыкин живет в элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске. По его словам, утром силовики взломали дверь в его квартире.
АиФ Челябинск 02:57
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Политика

Эксперт оценил принятую в США резолюцию против участия России в G7

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT решение комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США принять резолюцию против включения России в G7.
RT на русском 02:36
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Политика

Путин заявил о готовности России к поставкам газа на Украину

Ранее в ходе пресс-конференции российский президент заявил, что Россия приветствует решение Дании по «Северному потоку-2».
Экономика сегодня вчера в 14:35
Общество

«Бутырку» готовятся перевести за пределы центра Москвы

"В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на 3 тыс. мест за пределами центральной (исторической) части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-3 ("Пресня")", - сказал Бояринев.
ТАСС 01:58
Происшествия

На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков

Городская прокуратура Охи Сахалинской области начала проверку информации об уличных боях подростков.
Российская газета 02:47
Гаджеты

Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел

Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел.
Народные новости вчера в 11:56
Политика

В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК вчера в 13:16
Футбол

Тренерский штаб ФК «Чайка» отправили в отставку

Тренерский штаб футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба команды.
Эксперт ЮГ 03:15
Политика

Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии

В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия вчера в 10:53
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

«Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами.
РБК 02:00
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
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