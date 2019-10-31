Экономика
РБКApple отчиталась о рекордной выручке
Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.
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Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Происшествия
Силовики взломали дверь в квартире депутата в Челябинске
Владимир Чебыкин живет в элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске. По его словам, утром силовики взломали дверь в его квартире.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Политика
Эксперт оценил принятую в США резолюцию против участия России в G7
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT решение комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США принять резолюцию против включения России в G7.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Политика
Путин заявил о готовности России к поставкам газа на Украину
Ранее в ходе пресс-конференции российский президент заявил, что Россия приветствует решение Дании по «Северному потоку-2».
Общество
«Бутырку» готовятся перевести за пределы центра Москвы
"В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на 3 тыс. мест за пределами центральной (исторической) части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-3 ("Пресня")", - сказал Бояринев.
Происшествия
На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
Городская прокуратура Охи Сахалинской области начала проверку информации об уличных боях подростков.
Гаджеты
Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел
Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел.
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Футбол
Тренерский штаб ФК «Чайка» отправили в отставку
Тренерский штаб футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба команды.
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
Политика
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Культура
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
«Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.