Экономика

РБКРБКApple отчиталась о рекордной выручке

Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.
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