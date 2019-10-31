Экономика
РБКApple отчиталась о рекордной выручке
Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.
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Политика
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика
Коммунисты пришли на заседание облдумы с мегафоном
Сегодня проходит внеочередное, 35-е, заседание Саратовской областной Думы. Члены фракции КПРФ пришли в зал с мегафоном.
Саратов 24 03:14
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Победный мяч на 93-й минуте забил полузащитник Яка Бийол. В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» – «Ростов».
Sports.ru вчера в 06:35
Политика
Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
REGNUM 04:25
Происшествия
Четырехлетнюю девочку избили толпой на прогулке в детском саду
Жуткая история произошла во вторник в одном из детских садов Ярославля. Четырехлетки на прогулке толпой избили одногруппницу.
Оka.fm вчера в 07:00
Политика
Конгресс США выступил против возвращения России в G7
Американские законодатели выступили против подключения России к работе G7.
Российская газета 01:24
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде
Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Общество
Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Политика
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине.
ФАН вчера в 10:19
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в российских кинотеатрах
В российских кинотеатрах с 31 октября выходит в прокат «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой – киноверсия большого сольного выступления певицы, состоявшегося минувшей весной.
Аргументы и Факты 29 октября в 07:05
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
Политика
Томский губернатор участвует в заседании президиума Госсовета
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 31 октября, принимает участие в расширенном заседании президиума Государственного совета России, которое проведет Президент РФ Владимир Путин.
НИА-Томск 02:45
Футбол
«Ливерпуль» установил рекорд Кубка лиги
Никому еще не удавалось столько раз пройти в следующую стадию Кубка лиги после серии пенальти.
Евро-футбол.ру 04:01
Здоровье
В Великом Новгороде приостанавливает работу клиника «Полимедика»
В Великом Новгороде приостанавливает работу частная поликлиника «Полимедика». Об этом сообщило руководство клиники через социальную сеть.
Новгород.ру вчера в 02:35
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Политика
Более половины американцев ничего не знают о бомбардировках Югославии
Да Нет Затрудняюсь с ответом 26% 54% 20% Как писал Sputnik Эстония, 24 марта 2019 года исполнилось ровно двадцать лет с того дня, когда боевая авиация стран НАТО начала бомбардировки городов Союзной Республики Югославия, состоявшей тогда из Сербии и Черногории.
Sputnik Эстония 03:00
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24