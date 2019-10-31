Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.

Происшествия Полицейский ранил подростка во время погони в Ростовской области После остановки автомобиля сотрудники выяснили, что в машине вместе с водителем находились пять человек в возрасте от 12 до 25 лет, включая двух несовершеннолетних.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Политика Опубликована характеристика КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.

Происшествия В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.

Кино Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.

Общество Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.

Политика Киев стремится усилить сотрудничество с НАТО в Черном море – Зеленский Официальный Киев хотел бы усилить сотрудничество с НАТО в Черном море для «возобновления стабильности и безопасности».

Общество Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения до конца года.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Общество Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Политика В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Происшествия Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества не состоится (АТЭС).

Происшествия Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.

Шоу-бизнес Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.

Здоровье В 54 регионах России сократилось число врачей Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.

Общество Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост "Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Политика Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Происшествия В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду В ухтинском детском саду №11 умер пятилетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по республике Коми.