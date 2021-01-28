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РБК
РБК

Apple отчиталась о рекордной выручке в $111,4 млрд за квартал

Apple опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 26 декабря 2020 года. Выручка компании за этот период составила рекордные $111,4 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее ($91,8 млрд), говорится в ее сообщении.В источнике
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С чего всё началось
«Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,— сообщил финансовый директор Лука Маэстри, его слова приводит пресс-служба
.
Коммерсантъ20:42
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РБК

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке

РБК03:36
ТАСС

Apple сообщила о рекордном росте выручки

ТАСС18:06
ПРАЙМ

Apple сообщила о рекордном росте выручки

ПРАЙМ00:29
Интерфакс

Apple зафиксировала рекордные показатели в I финквартале

Интерфакс00:11
РЕН ТВ

Компания Apple побила исторический рекорд по выручке

РЕН ТВ21:31
Комсомольская правда

Apple сообщила о росте выручки в 111 миллиардов долларов

Комсомольская правда18:52
Российская газета

Apple отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2021 года

Российская газета03:23

Шереметьево заявило о выходе Пономаренко из проекта «дворца» в Геленджике

Совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко, купивший в 2011 году комплекс зданий под Геленджиком, вышел из проекта пять лет назад и уже не имеет к нему отношения.
РБК26 января в 07:59