Apple опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 26 декабря 2020 года. Выручка компании за этот период составила рекордные $111,4 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее ($91,8 млрд), говорится в ее сообщении.

С чего всё началось «Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,— сообщил финансовый директор Лука Маэстри, его слова приводит пресс-служба Коммерсантъ 20:42