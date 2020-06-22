Гаджеты

Телеканал RTVIТелеканал RTVIApple отказалась от процессоров Intel

Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac. До этого корпорация пользовалась чипами Intel. Об этом 22 июня сообщает The Verge.
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Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных

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Apple откажется от процессоров Intel

Megaobzor.com20 июня в 06:06
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