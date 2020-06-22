Гаджеты

Российская газетаРоссийская газетаApple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах. Об этом компания из Купертино сообщила во время трансляции ежегодной конференции разработчиков WWDC. Как подчеркнули "яблочники", в новых компьютерах они будут использовать чипы собственного производства.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных

ТАСС15:35

WWDC 2020: Apple объявила о переводе Mac на собственные ARM-процессоры, но постепенно

3DNews15:51

Apple официально заявила о переходе на собственные процессоры в компьютерах

Ferra14:49

Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в пользу решений собственной разработки

iXBT.com15:03

Официально: Apple переводит Mac на собственные процессоры

Вести.Ru15:12

Инсайдер полагает, что первыми Mac на ARM-процессорах будут MacBook Pro и iMac

Игромания.ру05:07

Apple откажется от процессоров Intel

Megaobzor.com20 июня в 06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
805
Наука

Найдено самое большое яйцо эпохи динозавров

Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур у побережья Антарктиды яйцо массой 6,5 кг и длиной почти 30 см. Оно принадлежало морскому пресмыкающемуся мозазавру, жившему на Земле 82−66 млн лет назад.
Дилетант 05:27
7
Кино

Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Гаджеты

Apple представила watchOS 7. Мониторинг сна, новые тренировки и танцы

Сегодня компания Apple в рамках презентации на WWDC 2020 представила будущую систему watchOS 7. В ней будут новые возможности персонализации и полезные функции для тех, кто следит за своим здоровьем и физической активностью.
ITZine.ru 14:08
Общество

Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина

Online47.ru 17:15
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
Народные новости 09:19
274
Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

ТАСС 10:49
6
Футбол

Во время матча АПЛ над стадионом пролетел самолёт с баннером «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» над стадионом «Этихад» пролетел самолёт с баннером, на котором было написано: «Жизни белых важны».
RT на русском 17:11
Здоровье

Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови

Ранее ученые ряда стран пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных осложнений от COVID-19.
Моя Москва.онлайн 10:49
Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 12:59
1
Футбол

Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»

«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
Bookmaker-ratings.ru 17:53
Общество

Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков

Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
733
Шоу-бизнес

Мостовой опубликовал фото своей 21-летней дочери

РИА Новости 14:21
Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
1,2K
Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
32
Здоровье

Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину

21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09
59
Игры

WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»

Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com 10:53
2
Общество

Вакцина от коронавируса защитит организм на два года

Вакцина, созданная Минобороны России совместно с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от вирусной инфекции как минимум в течение двух лет.
ДЕЛА.ru 06:39
2,7K
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
25
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
932
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
123
Политика

США приостановят выдачу рабочих виз до конца года

До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
Известия 17:08
2
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
7
Технологии

Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру 16:53
Кино

Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова

На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
2
Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
13
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
795
Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту

В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей.
Росбалт вчера в 21:52
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное