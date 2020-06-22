Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах. Об этом компания из Купертино сообщила во время трансляции ежегодной конференции разработчиков WWDC. Как подчеркнули "яблочники", в новых компьютерах они будут использовать чипы собственного производства.

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

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