Гаджеты
REGNUMApple перенесла сроки начала продаж новых iPhone
Вашингтон, 31 июля 2020, 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg. По данным агентства, iPhone 12 в 2020 году представят «на несколько недель позже», чем обычно.
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с чего всё началось
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые iPhone «на несколько недель позже, чем обычно», сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Луку Маэстри.Коммерсантъ02:47
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