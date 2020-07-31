с чего всё началось

Вашингтон, 31 июля 2020, 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg. По данным агентства, iPhone 12 в 2020 году представят «на несколько недель позже», чем обычно.

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 1,4K

Общество Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. 295

Политика Минск передал Киеву список задержанных россиян Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе. 437

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Футбол Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.

Общество В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360». 121

Общество «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. 17

Театры Астраханский театр оперы и балета анонсировал открытие нового сезона Чуть больше месяца осталось до того момента, когда Театр оперы и балета распахнёт свои двери для астраханцев и покажет как новые постановки, так и уже любимые всеми истории.

Космос В США начата разработка новых военных метеорологических спутников Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 122