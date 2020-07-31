Гаджеты
ТК ЗвездаApple перенесла сроки выхода нового iPhone
Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone. Предполагается, что новые модели гаджетов представят в октябре, а не сентябре, как это традиционно происходит, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые iPhone «на несколько недель позже, чем обычно», сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Луку Маэстри.Коммерсантъ02:47
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