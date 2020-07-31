с чего всё началось

Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone. Предполагается, что новые модели гаджетов представят в октябре, а не сентябре, как это традиционно происходит, сообщает Bloomberg.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля. 192

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 319

Политика Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 23

Происшествия Один из детских лагерей региона закрыли из-за коронавируса В Светлогорске закрыт на карантин детский лагерь имени Валентины Терешковой. У сотрудника учреждения выявлен коронавирус.

Политика Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе Задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками ЧОП, обеспечивающего охрану энергетической структуры одного из иностранных государств, рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. 843

Политика Кравчук выступил против особого статуса Донбасса Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса. 118

Общество Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук. 2

Общество Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ. 369

Общество Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года. 1,5K

Происшествия Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа. 241

Автоспорт Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. 9