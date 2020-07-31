Гаджеты
ТК ЗвездаApple перенесла сроки выхода нового iPhone
Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone. Предполагается, что новые модели гаджетов представят в октябре, а не сентябре, как это традиционно происходит, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые iPhone «на несколько недель позже, чем обычно», сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Луку Маэстри.Коммерсантъ02:47
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Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон
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На днях актриса решила похвастаться своими формами, сделав селфи в полный рост в одном только нижнем белье.
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Официальная презентация Redmi K30 Ultra ожидается на следующей неделе.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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В России появились новые противокрышевые мины
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«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата
С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
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Общество
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В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Гаджеты
Компания Xiaomi презентовала в России фитнес-браслет Mi Smart Band 5
В России состоялась презентация нового фитнес-браслета компании Xiaomi, получившего название Mi Smart Band 5. Во время мероприятия стало известно, что на российский рынок новинка будет поставляться без NFC.
OAnews 05:41
Игры
Stardew Valley получит коллекционное издание для Switch и PC
Игромания.ру 06:18
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии.
RT на русском 03:29
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews вчера в 04:17
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Кино
Ланина рассказала, как снималась постельная сцена с Певцовым
Российская актриса Алина Ланина рассказала в интервью StarHit о съемках постельной сцены с актером Дмитрием Певцовым в фильме "На Париж".
РЕН ТВ 28 июля в 20:29
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На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Авто
Представили специальные версии BMW X5 M50d и X7 M50d
Как отмечается, новая специальная серия Final Edition будет предназначена для моделей BMW Х5 M50d и Х7 M50d.
Тарантас Ньюс 04:37
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru вчера в 07:01
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20