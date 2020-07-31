с чего всё началось

Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone. Предполагается, что новые модели гаджетов представят в октябре, а не сентябре, как это традиционно происходит, сообщает Bloomberg.

Гаджеты Китайцы рассекретили смартфон Redmi K30 Ultra Официальная презентация Redmi K30 Ultra ожидается на следующей неделе.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

Общество «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. 18

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста. 53

Гаджеты Компания Xiaomi презентовала в России фитнес-браслет Mi Smart Band 5 В России состоялась презентация нового фитнес-браслета компании Xiaomi, получившего название Mi Smart Band 5. Во время мероприятия стало известно, что на российский рынок новинка будет поставляться без NFC. 16

Общество В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта. 95

Шоу-бизнес После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов. 23

Кино Ланина рассказала, как снималась постельная сцена с Певцовым Российская актриса Алина Ланина рассказала в интервью StarHit о съемках постельной сцены с актером Дмитрием Певцовым в фильме "На Париж".

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 367

Экономика ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4% Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 5