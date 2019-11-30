Политика

ИзвестияИзвестияApple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским. Об этом 29 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Apple Труди Мюллер.
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с чего всё началось
Американская корпорация Apple «внимательнее изучает» политику определения спорных территорий на картах после обозначения Крыма и Севастополя как части России в приложении «Погода», сообщает Reuters
 со ссылкой на пресс-секретаря компании Труди Мюллер.
Коммерсантъвчера в 18:37

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Apple анализирует политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

РИА Новостивчера в 22:03

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Коммерсантъвчера в 18:37

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РБКвчера в 20:51

В Apple объяснили признание Крыма российским

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Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах

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Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Известиявчера в 23:53
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Политика

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Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

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В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе

В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
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В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
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Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
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Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
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