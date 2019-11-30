с чего всё началось

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.

Происшествия Вертолет разбился под Новороссийском Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Технологии Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

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Происшествия В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крупного ДТП Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства.

Гаджеты Oppo создала самый тонкий смартфон с поддержкой 5G Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.

Политика Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России Украина готова к обсуждению условий прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, что делать при укусе животного Во Всемирный день домашних животных, который отмечается 30 ноября, Роспотребнадзор рассказал, как вести себя в случае получения повреждений от братьев наших меньших.

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Происшествия В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка» Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».

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Происшествия Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей "Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.

Общество Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.

Общество Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.

Армия и оружие Зеленский отменил прапорщиков и мичманов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".

Экономика Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.

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