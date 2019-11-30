Политика
Газета.RuApple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
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с чего всё началось
Американская корпорация Apple «внимательнее изучает» политику определения спорных территорий на картах после обозначения Крыма и Севастополя как части России в приложении «Погода», сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании Труди Мюллер.Коммерсантъвчера в 18:37
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Apple «внимательнее изучает» политику карт после обозначения Крыма российским
Коммерсантъвчера в 18:37
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